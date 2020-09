Regionali: Rivellini (Fd'I), Sud dimenticato, candidati rispondano a esigenze dei cittadini non dei partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato Milano come candidata ad ospitare il Tribunale unificato dei brevetti. Torino, invece, è stata indicata come sede principale per l'Istituto italiano per l'intelligenza artificiale."Ancora una volta il sud è stato completamente ignorato. E il silenzio dei rappresentanti politici napoletani è assordante. Cristo non si è fermato ad Eboli, ma addirittura sul Rubicone". Lo ha affermato Enzo Rivellini, candidato alle prossime elezioni regionali in Campania per Fratelli d'Italia. "Ricordo ancora – ha aggiunto Rivellini - quando mi sono battuto duramente per far assegnare a Napoli la sede periferica del parlamento Ue per ridare alla città il ruolo di capitale del Mediterraneo con l'appoggio dell'allora governatore Stefano Caldoro e della Federico II che avrebbero garantito la sede e le spese. Quell'operazione fallì per la viltà dei rappresentanti politici eletti dalla nostra comunità che risposero solo alle logiche di partito e ai poteri forti, ovviamente del Nord Italia. Ora questo ennesimo schiaffo e l'ennesima dimenticanza di Napoli e del Mezzogiorno. Mi chiedo: lo sceriffo De Luca, pronto ad usare il lanciafiamme per qualche ragazzo che vuole organizzare una festa di laurea, perché tace? È silenzioso perché qualcuno del suo partito gli ha detto di stare a 'cuccia'? Il suo partito, notoriamente collegato ai poteri forti del nord, forse gli avrà ordinato di starsene buono e lo sceriffo, sceriffo solo quando c'è da fare qualche sceneggiata, tace". "A Caldoro – ha concluso l'esponente di Fd'I - chiedo di usare la stessa determinazione di quando si battè con me per la sede del parlamento europeo a Napoli. A tutti gli eletti di tutti i partiti della nostra città rivolgo un appello: rispondete alle esigenze della vostra gente e non a quelle della segreteria del vostro partito". (Ren)