Sardegna: positivo al coronavirus il pediatra di Escalaplano, preoccupazione e allarme nel piccolo centro del Gerrei

- C'è grande preoccupazione ad Escalaplano, paese del Gerrei di poco più di duemila anime, nella provincia del sud Sardegna, per il caso di positività che riguarda nientemeno che il pediatra del paese, il dottor Mario Ghiani. A darne notizia è il sindaco del paese, Marco Lampis, avvertito dallo stesso professionista. "I genitori dei bambini che sono stati visitati o, comunque, delle persone che sono entrate in contatto con lui dalla data del 11 agosto fino al 25 agosto (ultimo giorno che ha fatto ambulatorio a Escalaplano) - scrive il primo cittadino - precauzionalmente, devono contattare il proprio medico di famiglia, dal quale riceveranno le indicazioni sul da farsi". Lampis invita, poi, la cittadinanza a "non eccedere con gli allarmismi e a mantenere la calma. La trasmissione del virus non è scontata - spiega -, anzi abbiamo avuto prova che, anche con contatti ravvicinati, il contagio non si è verificato". Il pediatra, racconta il sindaco di Escalaplano, "si è preoccupato subito dei suoi piccoli pazienti, chiedendomi di avvisarli con ogni mezzo utile. Personalmente e a nome di tutta la comunità escalaplanese auguro al caro dottor Ghiani una pronta e completa guarigione". (Rsc)