Cura Abruzzo: governo impugna la legge regionale numero 16 del 2020 e scoppia la polemica

- Il governo, nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri di giovedì sera, ha impugnato la legge della regione Abruzzo numero 16 del 09 luglio 2020, recante "Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, numero 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni". La reazione del capogruppo del Movimento cinque stelle in Consiglio regionale, Sara Marcozzi, non si è fatta attendere. "La Giunta di centrodestra - ha detto - riesce a sbagliare anche le correzioni indicate dal governo per il Cura Abruzzo. Inaccettabile che tanta approssimazione blocchi l'Abruzzo nell'emergenza Covid". Ed esplode la polemica. Secondo Marcozzi, "ormai non ci stupiamo più dell'approssimazione con cui la Giunta regionale abruzzese e tutta la maggioranza formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia governano la nostra Regione, ma l'ultima impugnativa da parte del Consiglio dei ministri raggiunge livelli difficilmente immaginabili. Nella seduta che si è tenuta l'altro ieri, infatti, è stata impugnata la legge regionale approvata dal centrodestra per correggere gli errori già compiuti nella prima stesura del Cura Abruzzo. Il motivo è sempre il solito - ha continuato l'esponente del M5s -, articoli privi di copertura finanziaria. La pezza si è dimostrata peggiore del buco, tanto da essere necessario un secondo richiamo e sempre per la stessa motivazione. Una situazione ai limiti del grottesco di cui non si vede la conclusione". (segue) (Gru)