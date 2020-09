Coronavirus: altri quattro casi di contagio a Muravera nel sud-est della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a cinque le persone contagiate dal coronavirus a Muravera, centro turistico della Sardegna sud-orientale. Il sindaco del paese del Sarrabus, Marco Sebastiano Falchi, in una nota spiega di aver ricevuto la comunicazione. "Dall'Ats (Azienda per la tutela della salute) - dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna", annuncia, "è pervenuta un'ulteriore nota che ci comunica che nel nostro Comune sono stati riscontrati altri quattro casi di positività da Covid-19. Si tratta di ospiti appartenenti allo stesso nucleo familiare del primo caso riscontrato. Stanno tutti bene e si trovano in quarantena domiciliare sotto il preciso monitoraggio dell'Ats. Vi chiedo nuovamente - scrive il primo cittadino - di evitare allarmismi ingiustificati, poiché la situazione sanitaria è sotto controllo. Ribadisco che i nuovi positivi fanno parte del nucleo familiare del primo caso riscontrato. Alla famiglia, a nome di tutta la comunità, rivolgo un augurio di pronta guarigione". Nei giorni scorsi era circolata la notizia, riportata da un quotidiano regionale, ma mai confermata da sindaco e autorità sanitarie, che il primo caso di contagio in paese riguardasse un bambino di 9 anni non residente nella cittadina del Sarrabus. (Rsc)