Abruzzo: al via da lunedì ciclo seminari "Scenari del fare impresa"

- "Scenari del fare impresa" è il titolo del ciclo di seminari web gratuiti per aprire una finestra sulle nuove prospettive che attendono le aziende. Il primo webinar, su Cyber security e start up, si terrà lunedì 7 settembre dalle ore 17 alle 18, e vedrà protagonista Alvise Biffi, vicepresidente Piccola industria di Confindustria nazionale, che ricopre queste due importanti deleghe, da anni attivo professionalmente nel campo della consulenza strategica. A promuovere gli incontri è il comitato Piccola industria di Confindustria Chieti-Pescara, guidato dal presidente Alessandro Addari. Lo scenario delineato dall'emergenza Covid-19, sta disegnando nuovi percorsi per le imprese italiane. L'innovazione tecnologica, gli strumenti digitali e l'adozione di nuova tecnologia si impongono come vere e proprie necessità. In gioco, sempre più spesso, c'è la sopravvivenza delle stesse aziende. "Il nostro obiettivo è fornire strumenti utili alle imprese per migliorare la propria competitività, e ai giovani per inserirsi nel mondo del lavoro", spiega Addari, secondo cui si tratta di "due temi di stringente interesse, anche alla luce della trasformazione digitale in atto. Oggi più che mai per recuperare competitività occorre predisporsi al cambiamento continuo di strategie e approcci, e per raggiungere questa finalità è fondamentale il confronto con esponenti di spicco del panorama imprenditoriale e con il mondo accademico e della ricerca. È questo il metodo migliore per affrontare mercati sempre più complessi e competitivi, ed è la chiave per riuscire anche in situazioni complesse come quella che stiamo affrontando". Interverrà nel dibattito anche Addari. L'evento, fanno sapere gli organizzatori, si rivolge a imprenditori, manager e studenti interessati al mondo delle imprese. (Gru)