Campania: Laboccetta (Polo Sud), Caldoro e apprezzamenti a de Magistris, che senso hanno?

- “Gli apprezzamenti che l'amico Stefano Caldoro ha voluto rivolgere al sindaco di Napoli Luigi de Magistris sinceramente non li capisco". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Su queste valutazioni non concordo certo con Caldoro - ha proseguito il presidente di Polo Sud - Dei tanti impegni assunti nel tempo dall'ex pm che guida la città di Napoli da oltre 9 anni nessuno è andato a buon fine. A volte Caldoro, per il suo eccessivo garbo istituzionale, finisce per fare regali a persone, nel qual caso a de Magistris, che per la città di Napoli hanno prodotto solo gravi disastri.” (Ren)