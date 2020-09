Sardegna: più tempo a disposizione per le imprese e procedura più snella per l'accesso al credito agevolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese avranno più tempo per presentare le domande di accesso alle misure di sostegno attivate dalla Regione in collaborazione con la Banca europea degli investimenti (Bei). Lo rende noto il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, che evidenzia come "siamo tra i primi in Italia ad intervenire con un duplice strumento finanziario aperto anche agli autonomi con partite Iva e che prevede prestiti a tasso zero fino a 800 mila euro e a tasso agevolato fino a 5 milioni di euro. Un intervento massiccio per il sostegno e il rilancio del nostro tessuto economico". Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore al Bilancio e Programmazione, Giuseppe Fasolino: "Abbiamo predisposto - afferma - uno strumento straordinario, una vera e propria 'autostrada' del credito per dare alle aziende lo slancio necessario a superare questo momento e affrontare la sfida della ripresa. E' un'azione che ha suscitato molte aspettative, che vogliamo soddisfare con una procedura snella, efficiente e idonea a dare risposte al maggior numero di persone possibile. Siamo intervenuti perché abbiamo rilevato la necessità che la banca che curerà l'istruttoria precisasse meglio la modulistica e le modalità di accesso al fondo, conformandole a quanto effettivamente previsto nel bando e alle esigenze di celerità e rapidità della procedura". (segue) (Rsc)