Sardegna: più tempo a disposizione per le imprese e procedura più snella per l'accesso al credito agevolato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per poter partecipare sarà sufficiente presentare la domanda mentre i relativi allegati saranno richiesti dalla banca per l'avvio della fase istruttoria. La presentazione della documentazione contestualmente all'invio del modulo di domanda, non è pertanto obbligatoria ma consente di avviare immediatamente la fase successiva. "Questa - sottolinea Fasolino - è un'opportunità straordinaria, il cui significato va oltre gli aspetti economici. Siamo consapevoli che la sfida quotidiana di ogni singola impresa sia parte di quella sfida collettiva che coinvolge tutta la Sardegna per rialzarsi dalle conseguenze della pandemia. Siamo al fianco della Sardegna che produce e che con operosità e coraggio affronta questo momento. Per questo - conclude l'assessore- la nostra è una mobilitazione permanente, siamo a disposizione delle imprese per tutti i chiarimenti necessari e stiamo predisponendo dei webinar, in collaborazione, con la Bei per guidare, passo dopo passo, le aziende interessate a questi strumenti". (Rsc)