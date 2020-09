Napoli: Laboccetta a Caldoro, de Magistris il sindaco peggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Luigi de Magistris è stato il peggior sindaco che ha guidato la città di Napoli”. Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “Tra pochi mesi - ha proseguito il presidente di Polo Sud - andrà nel dimenticatoio. I napoletani certo non lo rimpiangeranno. L'onore delle armi si concede a chi è stato un cavalleresco avversario politico. Questo lo ricordo con cordialità all'amico Stefano Caldoro impegnato in queste ore in uno scontro senza precedenti con il governatore De Luca. L'ex pm con le sue frange di estremisti non può essere considerato un modello di serietà e di lealtà. Per me resta un soggetto politicamente pericoloso”, ha concluso Laboccetta. (Ren)