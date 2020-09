Campania: Di Scala (FI), a Casalnuovo Eav chiude due stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono oltre cinque mesi che a Casalnuovo non riaprono le due delle quattro stazioni Eav chiuse prima del lockdown e De Gregorio, piuttosto che organizzarsi per restituire rapidamente un servizio fondamentale ai pendolari, si preoccupa invece di concedere i locali delle stazioni aperte agli amici e agli amici degli amici per i loro convegni politico-elettorali". Lo ha denunciato la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania. "Ricordo al manager-presidente dell'Eav – ha concluso l'esponente di Forza Italia - che questo comune napoletano conta oltre 50 mila abitanti e che le due fermate soppresse riguardano i quartieri più popolosi e meno abbienti di questo Comune". (Ren)