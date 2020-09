Internazionalizzazione: Tuccillo (commercialisti), sostegno alle imprese che investono all'estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso l'adozione di misure 'ad hoc' - ha continuato Buompane - la cui attuazione è effettuata sotto la Cabina di regia del Ministero degli Affari Esteri, si sono date alle imprese importanti strumenti che contemplano non solo l'investimento di risorse importanti: parliamo di circa 1,4 miliardi di euro. Un altro fronte su cui si sta per la prima volta lavorando in maniera sistemica è il rafforzamento è la modernizzazione dell'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Inoltre la strategia del Governo e del ministro Luigi Di Maio in tema di internazionalizzazione delle imprese e valorizzazione del Made in Italy può contare sulla nostra rete diplomatica presente in tutto il mondo; uno strumento importantissimo che per la prima volta viene valorizzato in questa veste. Naturalmente questo governo e questa maggioranza parlamentare non ha la presunzione di avere soluzioni preconfezionate e sappiamo che sarà fondamentale il confronto costante con il mondo delle imprese e dei professionisti". (segue) (Ren)