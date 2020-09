Abruzzo: oltre il 50 per cento delle imprese della provincia aquilana non effettuerà investimenti nel secondo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre il 50 per cento delle imprese della provincia dell'Aquila non effettuerà investimenti nel secondo semestre del 2020 a causa della pandemia. I dati della ripresa restano preoccupanti visto che a fine luglio siamo ancora ad un livello di produzione industriale inferiore di 13,9 punti rispetto a luglio 2019". L'analisi è di Confindustria L'Aquila Abruzzo interno, sulla base dei dati del centro studi di Confindustria nazionale. "In provincia dell'Aquila", afferma Riccardo Podda, presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, "avremo, alla fine dell'anno, un calo della produzione compreso tra il 10 e l'11 per cento, tenendo conto di un quarto trimestre debole, intorno allo zero, in linea con le stime del nostro centro studi". In Italia, come negli altri Paesi colpiti dall'emergenza coronavirus, il minimo della recessione è stato toccato nel secondo trimestre del 2020 (-12,8 per cento di calo del Prodotto interno lordo dopo il -5,5 del primo trimestre dell'anno), con una flessione tendenziale, rispetto al secondo trimestre 2019, del 17,7 per cento. "Il terzo trimestre", spiega Francesco De Bartolomeis, direttore provinciale di Confindustria, "dovrebbe far registrare una variazione positiva del Pil, grazie alla risalita dell'attività, che è stata a fatica avviata tra maggio e giugno. Tuttavia, il recupero e' finora parziale e i rischi che si affievolisca sono alti, lasciando la produzione su livelli troppo compressi". (segue) (Gru)