Molise: giunta regionale, avviso e bando per laureati in medicina e chirurgia

- Sono due i provvedimenti approvati dalla giunta regionale del Molise nella seduta di questa sera che interessano laureati in medicina e chirurgia. Con il primo - fa sapere una nota della Regione - si è proceduto ad approvare ed emanare l’avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023 a tempo pieno, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, per 16 laureati in medicina e chirurgia. Con il secondo si è approvato ed emanato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di Formazione specifica in medicina generale 2020-2023 strutturato a tempo pieno, per 18 laureati in medicina e chirurgia. Le domande di partecipazione al concorso, fa sapere la Regione - devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale concorsi ed esami.(Com)