Abruzzo: Coldiretti su vendemmia 2020, aumentano produzione e qualità

- E' partita con buoni auspici la vendemmia 2020 in Abruzzo, dove si prevede una annata di buona-ottima qualità che attiva un motore economico che genera fatturato per le aziende e opportunità di lavoro per persone impegnate direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione commerciale. In Abruzzo, nonostante nel mese di agosto si temesse una riduzione della produzione a causa dell'andamento climatico stagionale (che ha generato incertezza sulle effettive potenzialità produttive di questa campagna vendemmiale), le prime settimane di vendemmia hanno invece regalato una sorpresa gradita facendo stimare, a questo punto, una produzione complessiva di 3.400.000 ettolitri, il 7 per cento in più rispetto al 2019 (3.184.000 ettolitri) con una differenza stimata di 216.000 ettolitri (elaborazione Coldiretti su stime produttive di Ismea). La stagione ha permesso finora di "intervenire" poco sui vigneti per salvaguardarli da attacchi fungini tipici delle stagioni umide e temporalesche, determinando un ottimo stato sanitario delle uve. Una annata interessante (anche se in termini quantitativi non si presenta del tutto uniforme) quindi, che deve fare i conti con le vendite di vino italiano che, nel mondo, sono in calo del 4 per cento nel 2020 con una storica inversione di tendenza che non ha precedenti negli ultimi 30 anni a causa delle difficoltà registrate dalla ristorazione in tutto il mondo per l'emergenza coronavirus. (segue) (Gru)