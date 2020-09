Abruzzo: Coldiretti su vendemmia 2020, aumentano produzione e qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un dato comunque preoccupante dopo il record nazionale di 6,4 miliardi fatto segnare lo scorso anno per le esportazioni di vino made in Italy - sottolinea la Coldiretti - . La vendemmia 2020 è la prima segnata dagli effetti della pandemia mondiale e delle tensioni commerciali internazionali". Coldiretti Abruzzo ricorda che in Cina, dove il virus ha colpito per primo, il consumo di bottiglie tricolori fra gennaio e maggio 2020 è crollato in valore del 44 per cento, nel Regno Unito le vendite sono scese di quasi il 12 per cento anche a causa delle incertezze e delle tensioni legate al Brexit, la Francia ha ceduto il 14 per cento mentre l'export in Germania e Stati Uniti, due dei principali mercati per l'Italia e anche per l'Abruzzo, è in leggero calo (meno un per cento). "Sul commercio nazionale con gli Usa - precisa l'organizzazione agricola - è stato sventato per adesso il rischio dei dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che avrebbe penalizzato non poco la nostra Regione". A infondere ottimismo è tuttavia una vendemmia di grande qualità anche se l'andamento della raccolta dipenderà ancora molto dalle prossime settimane. La vitivinicoltura regionale - dice ancora Coldiretti Abruzzo -, nonostante le difficoltà collegate al Covid è una realtà importante tanto che l'Abruzzo può considerarsi oggi tra le Regioni in cui il vino - con particolare riferimento al Montepulciano - ha saputo imporsi fino a diventarne l'immagine di riferimento, con una filiera che costituisce il principale comparto agricolo regionale (21 per cento dell'intera Plv-Produzione lorda vendibile, la più elevata incidenza tra le Regioni italiane) e una produzione media di vino rappresentata dal 70 per cento di vini rossi e da un restante 30 per cento di bianchi. "In tale ottica - aggiunge sempre Coldiretti Abruzzo - non serve sottolineare che i posti di lavoro occasionali che la vendemmia rende disponibili sono tanti e avrebbero bisogno di una radicale semplificazione del voucher 'agricolo' che era stato introdotto per la prima volta in Italia proprio per la vendemmia e poi successivamente ingiustamente abrogato. E' necessario ora - conclude l'organizzazione agricola - ripensare ad uno strumento per il settore che da una parte sia agile e flessibile rispondendo ad un criterio di tempestiva disponibilità all'impiego e dall'altra generi opportunità di integrazione al reddito preziosa per i cittadini in questo periodo di crisi". (Gru)