Sardegna: Fials, mancano i guanti per gli operatori sanitari

- "Operatori sanitari di nuovo in condizioni di criticità: costretti a lavorare senza o con pochissimi Dpi (Dispositivi di protezione individuale), in particolare guanti monouso e sterili". Lo denuncia il sindacato Fials Sardegna, che in una lettera inviata all'Ats (Azienda per la tutela della salute) e ai vertici sanitari ha chiesto il rifornimento immediato dei dispositivi anti-contagio. "In un contesto come quello attuale - si legge nella missiva - il rischio di contagio, già elevato per la popolazione, diviene quasi una certezza per quanti operino all'interno di strutture sanitarie in assenza di adeguati dispositivi di protezione individuale, con ogni conseguente responsabilità penale del datore di lavoro". Il sindacato minaccia anche azioni legali: "Si fa riserva - si legge ancora nella lettera - di procedere anche giudizialmente per reprimere e far sanzionare tutte le condotte e le omissioni che di fatto stanno esponendo gli operatori a rischi, e di promuovere le conseguenti azioni di responsabilità civile per il risarcimento di tutti i danni che saranno riscontrati". (Rsc)