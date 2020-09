Teramo: città partecipa con i suoi monumenti a "Wiki loves Abruzzo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concorso fotografico è aperto a tutti, fotografi amatoriali ed esperti senza limiti di età, appassionati dei beni culturali e della città oltre che dell'Abruzzo. Per partecipare, basterà caricare le fotografie dei monumenti della città di Teramo "autorizzati" su Wikimedia commons, il grande contenitore di immagini da cui sono tratte le immagini presenti su Wikipedia. A breve i monumenti autorizzati dal comune di Teramo saranno disponibili nella mappa dell'Abruzzo, Secondo l'assessore alla Cultura, Andrea Core, "Teramo spalanca ancora una volta idealmente le proprie porte, come accaduto recentemente in altre occasioni, per manifestare ed offrire la sua bellezza e le sue bellezze. Il concorso fotografico ci immette in un circuito significativo, ponendoci al pari di altre prestigiose e rinomate località culturali e collocandoci in una interessante filiera intellettuale e creativa. Inoltre, valore aggiunto da non sottovalutare, si registra in tal modo l'inserimento in un circuito mediatico che è proprio dei nostri tempi, permettendoci di avanzare la nostra proposta con gli strumenti e le modalità che appartengono alle moderne forme di comunicazione". (Gru)