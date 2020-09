Alessandria: teleriscaldamento, via libera della Regione al completamento della rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta del Piemonte ha espresso parere positivo alla compatibilità ambientale per il progetto di completamento del sistema di teleriscaldamento della città di Alessandria. Si tratta di un progetto che prevede interventi finalizzati ad estendere il servizio di teleriscaldamento all'intera area urbana, che prevede la realizzazione della centrale di cogenerazione “Alessandria nord”, il potenziamento della centrale esistente, "Alessandria Sud", e l’estensione della rete calore. A regime la potenza complessiva del sistema sarà pari a 166 Mwt, frutto di un insieme di impianti alimentati da un mix di fonti, tra cui quelle rinnovabili e impianti dedicati al recupero di calore dai processi cogenerativi alimentati a gas naturale. L’assessorato, commenta l’assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati, tra molti obiettivi strategici ha quello di potenziare il teleriscaldamento per migliorare la qualità dell’aria . Un passo importante per un capoluogo molto popoloso, aggiunge, e che permetterà, togliendo moltissime vecchie e inquinanti caldaie, di migliorare decisamente la qualità, e dunque salubrità dell’aria. (Rpi)