Internazionalizzazione: Tuccillo (commercialisti), sostegno alle imprese che investono all'estero

- "Il nostro Paese vive una crisi profonda: prima la globalizzazione e poi la pandemia hanno sconvolto le nostre vite, cambiando il volto all'economia. Il sistema imprenditoriale ha reagito andando alla ricerca di ulteriori sbocchi sui mercati esteri, facendo leva sull'eccellenza della produzione italiana nota in tutto il mondo". Lo ha detto Antonio Tuccillo, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presentando il forum on line "Il sostegno alle imprese per l'accesso ai mercati internazionali", in programma martedì 22 settembre dalle ore 14.30. Il convegno è organizzato con Ungdcec (Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili) e Aicec (Associazione internazionalizzazione commercialisti ed esperti contabili). "La voglia di far crescere la produzione - ha proseguito Tuccillo - e il desiderio di espandersi ha portato al confronto con Paesi esteri che però hanno regole differenti dalle nostre. Per questo, una delle priorità dei commercialisti è divenuta quella di assistere i nostri clienti nei progetti d'internalizzazione più disparati, dai paesi Arabi ai mercati dell'Ovest, alla Russia alla Cina ed alle Indie. In questa ottica, incontreremo nel corso di un webinar Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato al ministero degli Affari Esteri e Fahad Al Gergawi, del Ceo Dubai Investment Development Agency con un gruppo di professionisti esperti di mercati. Crediamo sia necessario promuovere il prodotto campano nei paesi Arabi. La nostra iniziativa segue la missione che abbiamo avuto a Dubai nel settembre scorso e che è stato un successo per il contatto e gli sviluppi imprenditoriali che ha rappresentato. Siamo pronti come categoria professionale a fornire il supporto necessario affinché il corridoio tra la Campania e gli Emirati Arabi s'incrementi al punto tale da diventare un costante e continuo punto di riferimento degli imprenditori di Dubai e in tutti i rapporti con il mondo del Mediterraneo". (segue) (Ren)