Cernobbio: Calvosa (Eni), parole Papa preziose per riconversione ecologica dell'economia

- Le parole del Santo Padre sono come sempre estremamente preziose, per il loro contenuto spirituale e nel contempo per la loro grande concretezza. Così Lucia Calvosa, presidente di Eni, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Villa d'Este a Cernobbio, commentando le parole del messaggio inviato dal Papa per l'apertura della kermesse. "L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci spinge in modo prepotente a ripensare i nostri modelli di comportamento, da quelli individuali a quelli relativi alle grandi organizzazioni, e dobbiamo approfittare di questa spinta al cambiamento: occorre accelerare il più possibile un profondo percorso di trasformazione che ci porti verso una piena armonia con l'ambiente e le comunità in cui viviamo e operiamo", ha detto, aggiungendo che "anche il fare impresa deve essere sempre più finalizzato a soddisfare le necessità sociali e di tutti i portatori di interessi nella prospettiva indicata dal Santo Padre di una riconversione ecologica dell'economia". (Rem)