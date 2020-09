Governo: Gelmini (FI) su brevetti, a Milano vocazione naturale per innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano ha tutte le carte in regola per poter ospitare il Tribunale unificato dei brevetti: dopo tante incertezze se ne sono accorti anche a Palazzo Chigi. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Si tratta di una grande opportunità per il sistema imprenditoriale lombardo, con Milano e la Lombardia che confermano quella naturale vocazione all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo: dopo la beffa dell'Agenzia europea del farmaco, adesso mi aspetto dal premier Conte maggiore impegno e determinazione", ha detto, aggiungendo che "per vincere questa sfida il governo deve fare di più in Europa". (Com)