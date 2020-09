Coronavirus: Sardegna, a Sassari prorogato uso mascherine all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura delle scuole e il possibile diffondersi di nuovi contagi da Covid-19 preoccupa il sindaco di Sassari Nanni Campus, che in una conferenza stampa convocata questa mattina in municipio ha sottolineato che con la ripresa delle lezioni "si rischia di nuovo una spirale pericolosissima, bisogna essere responsabili e ogni cittadino deve essere intransigente con chi non rispetta le regole, mettendo a repentaglio la salute altrui". Il primo cittadino ha prorogato l'obbligo di indossare la mascherina tutto il giorno anche all'aperto fino al prossimo 7 settembre. In città in positivi in isolamento domiciliare sono 56, molti appartenenti allo stesso nucleo familiare, e 20 pazienti Covid si trovano ricoverati in ospedale: quattro di loro, poi, si trovano in rianimazione. Stop anche alle visite a Casa Serena, la struttura residenziale assistita cittadina. "Comprendo il dolore degli ospiti che non possono vedere i parenti, ma è necessario per la loro tutela: non possiamo sapere se il figlio, o nipote, dei pensionati sia rientrato dalle zone focolaio come San Teodoro, e in questo modo si rischia di generare una catena che, come avvenuto in passato, ha decuplicato i decessi nella struttura", ha detto il sindaco, esortando i parenti alla responsabilità. "Ci troviamo di fronte ad una violenta recrudescenza della malattia legata agli abusi turistici fatti in Sardegna", ha aggiunto. (Rsc)