Abruzzo: 16 settembre sciopero nazionale sanità privata con manifestazione regionale

- "Vi chiediamo di non voltarvi dall'altra parte. Siamo convinti che la richiesta di rinnovo del contratto dopo 14 anni non possa che trovare solidarietà, concreta e fattiva, da parte di chi amministra la cosa pubblica". Paola Puglielli, Vincenzo Mennucci, Giuseppe De Angelis - segretari generali di Fp Cgil Abruzzo-Molise, Cisl Fp Abruzzo-Molise e Uil Fpl Abruzzo - si rivolgono in questo modo alla politica abruzzese sollecitando una presa di posizione in merito alla mancata ratifica dell'accordo del 10 giugno scorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale della sanità privata. "Un atto inqualificabile e mai visto in precedenza", attaccano i segretari regionali di categoria che aggiungono: "Per questo siamo conviti che le rivendicazioni qui in argomento siano meritevoli di attenzione e sostegno anche da parte della politica in generale e nello specifico da parte di chi intrattiene, per ovvie ragioni istituzionali, una stretta interlocuzione con le associazioni imprenditoriali della sanità privata definendo, per espressa previsione legislativa, il sistema delle regole degli accreditamenti". Secondo i dirigenti sindacali, "chi è pagato per fare servizio pubblico deve essere in regola con le leggi e con i rinnovi di contratto e deve rispettare il diritto dei lavoratori al sacrosanto aumento salariale e alle tutele. Per questo - proseguono - sollecitiamo quanto già richiesto alla regione Abruzzo perché intervenga immediatamente sugli accreditamenti. Chi non rispetta le regole e il valore del lavoro deve essere fuori dal sistema sanitario regionale. E intanto la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata prosegue e dopo assemblee, presidi e volantinaggi - concludono i tre leader sindacali -, il 16 settembre sarà sciopero nazionale con manifestazione regionale". (Gru)