Abruzzo: oltre il 50 per cento delle imprese della provincia aquilana non effettuerà investimenti nel secondo semestre 2020 (2)

- "Sull'andamento della ripresa dell'industria e delle attività produttive nel loro complesso, in provincia dell'Aquila, peserà la proroga del divieto di licenziamento ex lege: un rimedio di dubbia utilità", sottolineano Podda e De Bartolomeis, "soprattutto se finisse per ritardare o, addirittura, scoraggiare quegli interventi di riorganizzazione o di ristrutturazione d'impresa e quegli investimenti che potrebbero più rapidamente assicurare competitività e occupazione". "Un divieto che", per Confindustria, "non ha più ragione d'essere in questa fase, che frena gli investimenti sul territorio e che, tra l'altro, costituisce una significativa compressione della libertà di iniziativa economica. Fase che dovrebbe, invece, essere dedicata a favorire la ripresa delle attività". "Una delle priorità", conclude De Bartolomeis, "è senz'altro l'avvio di una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, che Confindustria ha sollecitato già da metà luglio con un documento di proposte concrete. Serve un sistema che punti sulle politiche attive, per consentire di ricollocare le persone disoccupate e rendere più fluido e meno rigido il mercato del lavoro. Mancano, di contro, interventi per il sostegno agli investimenti e per garantire, in via strutturale, liquidità alle imprese". Tra questi, il riconoscimento della cedibilità del credito d'imposta 4.0 al sistema bancario sul modello dell'eco-bonus al 110 per cento, la possibilità di modifica dei piani di ammortamento adottati dalle imprese, fino a sospendere l'imputazione in bilancio delle relative quote e le misure necessarie a garantire un più agevole recupero dell'Iva sui crediti non riscossi. Infine, Confindustria evidenzia come "siano necessarie innovazioni profonde sul tema del costo del lavoro. La riduzione dei contributi dovuti dalle imprese del Mezzogiorno dovrebbe rappresentare l'avvio di un complesso ripensamento del sistema contributivo". (Gru)