Cernobbio: Passera (Illimity), utilizzare Recovery fund per favorire comportamenti virtuosi aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le risorse del Recovery fund il nostro paese deve favorire fortissimamente i comportamenti virtuosi delle aziende, per investimenti, assunzioni, aggregazioni e capitalizzazioni. Lo ha detto l'amministratore delegato di Illimit, Corrado Passera, a Cernobbio per il primo giorno di lavori del Forum Ambrosetti in corso a Villa d'Este. Secondo l'ex ministro per lo Sviluppo economico occorre "accelerare anche con mezzi di emergenza le infrastrutture, fisiche e digitali e la transizione energetica, servono grandissimi investimenti su tutto il mondo della salute, sia come infrastruttura sia come settori che possono crescere. E, nell'immediato, quattro grandi riforme che sono il welfare, l'education, la giustizia e la burocrazia". (Rem)