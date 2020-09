Teramo: città partecipa con i suoi monumenti a "Wiki loves Abruzzo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Teramo promuove il proprio patrimonio artistico anche attraverso la rete e l'utilizzo di piattaforme come Wikipedia. Da quest'anno infatti gli amanti del patrimonio culturale e della fotografia potranno immortalare i monumenti e partecipare alla competizione nazionale di Wikimedia Italia condividendo con licenza libera - su Wikimedia commons - le proprie foto contribuendo così a far conoscere le bellezze della città tra i due fiumi. Da quest'anno possono partecipare al concorso anche le foto con le vedute d'insieme del territorio. Le foto realizzate per il concorso contribuiscono ad accrescere e corredare il patrimonio di voci di Wikipedia e quindi a migliorare la visibilità della nostra città sul web. Tutte le foto raccolte al termine del concorso consentiranno lo sviluppo di ulteriori progetti di valorizzazione e conoscenza del patrimonio artistico e culturale della città di Teramo. "Wiki loves monuments" si svolge ogni anno dal 1° al 30 settembre e coinvolge oltre 50 Paesi in tutto il mondo e dal 2012 l'Italia. Il concorso è entrato nel Guinness dei primati nel 2011 come "il più grande concorso fotografico al mondo". (segue) (Gru)