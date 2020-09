Sardegna: a Cagliari primo parto dopo la chiusura totale per una paziente positiva al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parto cesareo ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per una donna di 31 anni positiva al coronavirus. Si tratta del primo parto di una paziente contagiata dal Covid-19 dopo la chiusura totale. La giovane è arrivata all'ospedale cagliaritano, centro specializzato per l'assistenza ai pazienti Covid-19 in Sardegna, ieri verso le 19.30 e alle 21.21, e ha dato alla luce una bambina. Il parto è avvenuto nella sala chirurgica dedicata ai pazienti Covid-19 e non ha avuto complicazioni. La puerpera è stata poi ricoverata nel reparto di malattie infettive, mentre la bambina è stata accolta nel nido del reparto di Ostetricia, temporaneamente separata dalla mamma per ragioni di sicurezza. (Rsc)