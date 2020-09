Scuola: Gallo (M5s), Come Torre del Greco aveva risorse, doveva intervenire prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur nella rocambolesca volontà di voler attribuire colpe ad altri è chiaro che ancora una volta il governo della città di Torre del Greco ha dimostrato un'enorme inadeguatezza nella gestione non solo dell'ordinario ma anche nello straordinario". Lo ha dichiarato il deputato del M5S Luigi Gallo in merito alle dichiarazioni dell'assessore alla cultura Pensati che ha iniziando i lavori di adeguamento delle scuole. "Il comune - ha proseguito Gallo - arriva oggi in fortissimo ritardo sugli interventi nella scuola e ciò pregiudicherà senza dubbio l' inizio dell'anno scolastico dimostrando di fare meno degli altri comuni di italia. Ci sono i tre miliardi che il governo ha stanziato nel decreto rilancio, ci sono i 2 milioni e mezzo stanziati al comune con un acconto di 648 mila euro, oltre al milione e ottocento mila euro in arrivo, insomma tutti i presupposti affinché il governo cittadino sarebbe potuto intervenire prima. Con queste risorse per la più grande difficoltà dovuta all'emergenza pandemica, quella dell' inizio dell' anno scolastico sarebbero dovuti certamente partire prima con i diversi appalti che il sindaco poteva fare e con procedure semplificate grazie al dl Semplificazioni", ha concluso. (Ren)