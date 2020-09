Abruzzo: Pescara, i Carabinieri recuperano due dipinti in olio realizzati nei primi del '600

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri di Pescara hanno recuperato in una abitazione di Penne (Pe), di proprietà di una coppia di anziani (V. F. e B. T. 71enni) che dovrà rispondere del reato di ricettazione, 2 dipinti olio su tela uno raffigurante una scena biblica (2,60×1,83 metri), l'altro raffigurante una Madonna con Bambino e Santi (dimensioni di 2,64×1,81 metri) di autore sconosciuto e realizzati nei primi del '600. Con la collaborazione dei Carabinieri della tutela patrimonio culturale di Ancona, è stato possibile ricostruire il viaggio cui sono state sottoposte le opere trafugata a febbraio 2014 in un'antica villa in provincia di Ancona. Si tratta di dipinti appartenuti ad una delle più antiche famiglie europee, i Principi di Stigliano, casato di origini napoletane. Risalendo quindi al furto denunciato proprio dalla moglie, ora defunta, di Landolfo 11mo Principe di Stigliano, si è riusciti a risalire ai proprietari di queste opere. I Carabinieri raccontano di aver visto negli occhi delle due uniche eredi la forte emozione nel momento in cui si sono trovate al cospetto dei due dipinti appartenuti alla loro famiglia da secoli. Dopo averli analizzati attentamente, ne hanno riconosciuto senza alcun dubbio l'autenticità e il forte intento di andare a riporre i quadri nel posto in cui si trovavano al momento del trafugamento e che da allora è rimasto vuoto. Tale ritrovamento, certamente restituisce ai discendenti un bene a loro sottratto, ma soprattutto ha riportato alla luce un pezzo della storia d'Italia ed in particolare del Regno di Napoli che però resterà in una abitazione. (Gru)