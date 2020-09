Campania: Cirillo (M5s), "progresso e innovazione per il futuro dei mercati rionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I mercati rionali sono spazi pubblici per eccellenza: luoghi di incontro, punti di scambio ma anche centri di aggregazione. Oggi sono però spazi in grande sofferenza, con pochi operatori attivi, forte competizione da parte della grande distribuzione e sempre meno abitanti che entrano per socializzare e comprare i beni di prima necessità". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Luigi Cirillo. "Stiamo cercando di immaginare per i mercati rionali un futuro come luoghi di innovazione - ha proseguito Cirillo - in cui il patrimonio cognitivo, umano e sociale presente in un territorio venga messo a sistema per sperimentare modelli di impresa e di servizio in un quadro collaborativo, a cui prendono parte i diversi attori locali per dare risposta alle necessità della comunità". La proposta quindi, avanzata dal consigliere, di rilanciare i mercati comunali coperti come luoghi dove il commercio incontra aggregazione, socialità, cultura, anche in periferia. "All'orizzonte - ha aggiunto l'esponente del M5s - prospettiamo, in linea con gli standard in via di realizzazione in molte parti d'Italia, non solo di creare coperture per i mercati rionali, ma di prevedere pianificazioni più ampie e strategiche, con attrazione di fondi, per dotare gli spazi di nuova impiantistica, pavimentazioni e servizi primari, illuminazione a led a basso consumo, viali interni pedonali per i flussi di consumatori che si snodano tra gli esercizi commerciali, aree dedicate al carico e scarico, raccolta differenziata in una visione ecosostenibile a impatto zero, favorendo sicurezza, controllo e decoro urbano", ha concluso Cirillo. (Ren)