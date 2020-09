Napoli: online su sito Comune manifestazione di interesse per affitto immobili uso scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sito istituzionale del Comune di Napoli è stata pubblicata la manifestazione di interesse promossa dagli assessorati alla Scuola e al Patrimonio, con cui il Comune, attraverso il Servizio tecnico scuole e il Servizio demanio e patrimonio, ricerca per la locazione temporanea immobili e spazi con caratteristiche idonee a ospitare alunni delle scuole del I ciclo (materne, elementari e medie). La manifestazione, ha spiegato l'amministrazione in una nota, nasce dall'adesione del Comune di Napoli all'Avviso del Ministero dell'Istruzione del 19 agosto che, rilevando il fabbisogno ancora inevaso di spazi da parte delle scuole statali, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, intende stanziare fondi per locazioni e/o per strutture modulari temporanee. Il Comune si rivolge ai proprietari e a quanti hanno la legale rappresentanza di beni immobili che possano essere messi a disposizione: immobili ad uso anche scolastico, aule residuali presso scuole private/paritarie, spazi ludici o teatrali, cinema, sale convegno o strutture similari. In merito gli assessorati competenti hanno dichiarato: "Quando e se il Ministero dell'Istruzione erogherà i finanziamenti promessi saremo così pronti a rispondere alle ulteriori esigenze delle scuole più affollate o con spazi più angusti, che abbiamo raccolto nelle Conferenze di servizio convocate insieme agli Uffici tecnici e all'Ufficio scolastico regionale. Coordinare la ripartenza insieme alla Task Force voluta fortemente dal Sindaco è un impegno che l'Assessorato alla Scuola sta svolgendo in felice sinergia con gli altri assessorati, ai Trasporti, al Welfare, al Verde, alla Cultura, all'Ambiente e al Patrimonio e con il contributo essenziale dei Dirigenti delle diverse Aree.Questo è un ultimo ed essenziale tassello per acquisire spazi che permettano agli alunni delle scuole del I Ciclo cittadine di tornare a scuola in presenza e in sicurezza". (Ren)