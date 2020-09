Carceri: Iannone (Fd'I): aggressione agenti Benevento conferma abbandono governo, cosa aspetta Bonafede a intervenire?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli agenti della Polizia penitenziaria sono abbandonati da questo governo e dal ministro Bonafede e continuano a subire aggressioni e violenze". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di Fd'I in Campania. "L'ultima - ha proseguito Iannone - è la rivolta del carcere di Benevento dove sono rimasti feriti cinque agenti. Cosa aspetta il governo per intervenire? Che ci scappi il morto? Un'aggressione che, peraltro, ha tra i promotori quelli che si resero protagonisti di rivolte scoppiate già durante il lockdown. E' evidente l'incapacità e l'inadeguatezza di questo governo che ha come priorità soltanto quella di salvare la propria poltrona. Fratelli d'Italia rinnova la sua solidarietà e vicinanza alle Forze dell'Ordine, augurandosi che la vittoria del Centrodestra alle prossime regionali sia l'avviso di sfratto per questa imbarazzante maggioranza", ha concluso il senatore.(Ren)