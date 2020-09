Abruzzo: un successo il ritiro del Napoli calcio a Castel di Sangro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sensational", è la definizione che il numero uno della società Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis, ha coniato per descrivere la location di Castel di Sangro ed il suo comprensorio che hanno ospitato, per dodici giorni, il ritiro pre-campionato del club partenopeo. L'ha usata, questa mattina, nel corso della conferenza stampa di chiusura del ritiro che si è tenuta nel palasport del centro sangrino, per testimoniare che l'Abruzzo e Castel di Sangro, in particolare, si sono rivelate un'autentica scoperta sotto tutti i punti di vista: paesaggistico, organizzativo e logistico. Un matrimonio riuscito alla perfezione quello tra Regione Abruzzo e Napoli calcio che ha consentito anche di centrare due primati: la prima partita di calcio in Italia aperta parzialmente al pubblico dopo il lockdown in occasione del triangolare tra Napoli, Castel di Sangro e L'Aquila grazie ad una specifica ordinanza emanata dalla Regione che ha consentito di ampliare la presenza del pubblico a circa 1600 spettatori e la prima volta in assoluto in terra d'Abruzzo per un club di livello internazionale come il Napoli. (segue) (Com)