Sardegna: allarme degli ambientalisti, "cemento nell'area protetta di Porto Conte ad Alghero"

- Ruspe e betoniere all'assalto di Porto Conte insenatura naturale della Riviera del Corallo in territorio di Alghero. A lanciare l'allarme per una delle più belle località della Sardegna è l'associazione ambientalista Gruppo d'intervento giuridico che, in una nota spiega che "allo Sportello unico attività produttive del Comune di Alghero sono stati presentati due progetti edilizi per demolizione e ricostruzione con aumento di volumetrie fino al 30 per cento ai sensi di provvedimento legislativo collegato al cosiddetto 'piano casa' per i complessi ricettivi Hotel Baia di Conte e Hotel Corte Rosada, sulla costa di Porto Conte, a due passi dal mare". L'Hotel Baia di Conte, realizzato dal gruppo imprenditoriale del finanziere libanese Baroudi a partire dagli anni '70 del secolo scorso ("con un bel po' di volumetrie abusive (poi condonate)", spiegano gli ambientalisti, è stato oggetto di "vari progetti immobiliari ne auspicavano il pesante incremento volumetrico". (segue) (Com)