Napoli: sequestrati quasi 500 kg di sigarette di contrabbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha tratto in arresto un pluripregiudicato 46enne di Nocera Inferiore (Sa) residente a Torre Annunziata (Na), già conosciuto per precedenti episodi di contrabbando, e sequestrato quasi 500 kg di sigarette di contrabbando. L’operazione è stata condotta dai “Baschi verdi” del Gruppo pronto impiego che hanno notato un furgone procedere ad alta velocità nel quartiere Vomero, in via Cilea. Nel corso di un'ispezione all'interno del veicolo è stato scoperto, sistemato in diversi teli di plastica di colore nero, il carico di sigarette di contrabbando, tipo “cheap white”, costituito da 342 kg di sigarette marchio “Regina Rosse” e 150 kg “Regina Blu”. Il contrabbandiere è stato processato con rito direttissimo e condannato alla pena di 2 anni di reclusione.(Ren)