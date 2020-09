Campania: Molteni (Lega), parole inaccettabili da sindaco Cava de'Tirreni (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parole inaccettabili e irresponsabili da parte del primo cittadino di Cava de' Tirreni contro Matteo Salvini e la Lega". Lo ha dichiarato il segretario regionale della Lega in Campania Nicola Molteni. "Vaneggia quando parla di provocazioni e razzismo da parte della Lega - ha proseguito Molteni - Da buon 'democratico' porti rispetto per le migliaia di cittadini che hanno deciso di partecipare a una manifestazione della Lega libera, civile e partecipata. Sconcertante che il sindaco non abbia speso neppure una parola di condanna verso i centri sociali che hanno lanciato bottiglie e sedie contro cittadini e forze di polizia. Lo ripetiamo all'infinito: chi scaglia sedie e bottiglie contro agenti in divisa è un criminale", ha concluso il segretario leghista. (Ren)