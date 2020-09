Regionali: sabato a Napoli incontro pubblico di Europa Verde-Demos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 5 settembre a Napoli, alle ore 12, a Palazzo Zapata, a piazza Trieste e Trento 48, si terrà un incontro dei candidati alle regionali della lista Europa Verde-Demos con il pubblico, nel pieno rispetto delle normative vigenti per contrastare l'epidemia da covid-19. Presenzieranno all'incontro il coordinatore dell'esecutivo nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli e il consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Inoltre, nel pomeriggio i rappresentanti di Europa Verde saranno in Irpinia con il capolista Luigi Tuccia per inaugurare la nuova sede.(Ren)