Abruzzo: presentato progetto nascita Digital valley-Polo digitale abruzzese e della Start cup-Business plan (2)

- "Il progetto - ha aggiunto D'Arcangelo - nasce da Digital soft e Aesys e da altre aziende che fanno parte dell'iniziativa, e già oggi conta più di 500 talenti esperti di tecnologia innovativa con sedi anche all'estero. La mission è quella di creare start up digitali innovative e un circolo virtuoso, partendo dalla formazione degli studenti, attraendo talenti e infatti anche l'Università 'D'Annunzio' è uno dei fondatori della Digital valley. La creazione di un campus tecnologico ci aiuterà a dare fisicità tangibile, a dare uno spazio operativo ai 'nomadi del digitale', duplicando una sorta di Silicon valley e la possibilità alle aziende di creare lavoro a Pescara e, agli studenti di informatica che si laureano a L'Aquila, di lavorare nella propria regione". "La Start cup - ha spiegato Pingue - ha l'obiettivo di liberare talenti, creatività, tecnologia nel sistema universitario abruzzese e di dare l'opportunità di svolgere servizi e prodotti con la creazione di nuove imprese. Come già accade oggi con il Polihub del Politecnico di Milano, andremo a sostenere la nascita di una nuova classe di aziende che svolgono il proprio lavoro solo sulla tecnologia per sviluppare servizi, dando un valore aggiunto alle imprese rendendole competitive. Nello scorso anno abbiamo già valutato 1.154 idee e ne abbiamo realizzato 117, creando un indotto di oltre mille posti di lavoro più qualificati, con un fatturato di 40 miliardi di euro, che a sua volta si è tradotto in 20 miliardi di nuovi investimenti". (segue) (Gru)