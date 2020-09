Piemonte: autorizzazioni per gli impianti di biometano, a breve le linee guida della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è parlato di autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti di biometano nell'incontro di oggi pomeriggio tra l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, il vice sindaco e la consigliera delegata all’Ambiente della Città Metropolitana di Torino e il consigliere regionale di riferimento del territorio chivassese. A breve, assicura l'assessore regionale, la Giunta del Piemonte provvederà a deliberare nuove linee guida, fino ad oggi non esistenti, per regolarizzare la concentrazione di questi impianti in alcuni territori, come nella zona del chivassese, dove è appena stato autorizzato un impianto che si aggiunge all’ulteriore impiantistica complessa per la gestione dei rifiuti già esistente da anni sul territorio. (Rpi)