Università: Rivellini (FdI), assurdo esame ammissione Medicina, spazio a meritocrazia

- "L'Italia è un paese ridicolo, non abbiamo medici tanto da farli venire dall'estero, non investiamo nella specialistica: quindi abbiamo laureati in medicina, ma non specialisti. Però facciamo un assurdo esame di ammissione con costi elevatissimi e tanti imbrogli. Sarebbe meglio consentire a chi volesse di iscriversi liberamente alle facoltà desiderate e chi merita va avanti chi non lo merita va a 'zappare'! E' La cosa più semplice in un paese civile". Lo ha detto Enzo Rivellini, candidato alle prossime elezioni regionali in Campania con Fratelli d'Italia. "Mi auguro che il ministro Azzolina affronti questa questione - ha proseguito Rivellini - la cui soluzione renderebbe la nostra Italia più giusta per tutti. Tuttavia, ai tanti studenti che hanno affollato la sede di Monte Sant'Angelo questa mattina proiettati verso il futuro, rivolgo un grosso 'in bocca al lupo'. (Ren)