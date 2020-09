Campania: Ciarambino, Rapporto Svimez, penalizzazione per colpa di Caldoro e De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza Covid aumenterà il divario tra il Nord e il Sud e a farne le spese saranno soprattutto regioni da sempre penalizzate come la Campania". Lo ha dichiarato la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania, Valeria Ciarambino. "Gli scenari previsti dallo Svimez non ci sorprendono affatto - ha proseguito Ciarambino - Sappiamo bene che, come è sempre accaduto, pagheremo più di altri decenni di scelte politiche a livello nazionale e regionale, che ci hanno portato ad avere meno fondi di quanti ci sarebbero realmente spettati. E di questo non possiamo che ringraziare gli ultimi governatori della Campania, che non hanno mai difeso gli interessi della nostra terra, anzi li hanno svenduti. A cominciare da Stefano Caldoro, che fece spostare la sede legale di Alenia da Pomigliano a Varese per favorire gli interessi della Lega Nord, della quale oggi è diventato il "cavallo di Troia" per consentire a Salvini di mettere piede in Consiglio regionale. Fino a Vincenzo De Luca, che non si è mai battuto in Conferenza Stato-Regioni per provare a modificare i criteri di riparto del fondo sanitario nazionale che penalizzano la Campania e avvantaggiano le regioni anziane, nonostante i numeri ci dicano che da noi è più alto il numero dei bambini che si ammalano di tumore. La guerra termonucleare il governatore uscente l'ha fatta solo nelle dirette facebook, la verità è che ha barattato questa battaglia sacrosanta in cambio dell'ok della Conferenza alla sua uscita dal commissariamento della sanità". (segue) (Ren)