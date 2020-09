Campania: Ciarambino, Rapporto Svimez, penalizzazione per colpa di Caldoro e De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle settimane scorse ho scritto al presidente del Consiglio Conte – ha ricordato Ciarambino - per chiedere di far arrivare al Sud e in Campania gran parte dei fondi del Recovery fund, e di modificare una volta per tutte il criterio della spesa storica per assegnare i fondi, che ci ha da sempre svantaggiato. Non è possibile che riceviamo meno soldi soltanto perché qui per esempio ci sono meno asili nido pubblici, dovremmo invece riceverne di più proprio per colmare il divario esistente. Il criterio della spesa storica va superato e l'erogazione dei fondi pubblici deve essere legata al bisogno effettivo e alla necessità di garantire servizi, anche creandoli dal nulla dove mancano del tutto come in Campania. Sarò la paladina degli interessi della mia terra, e mi batterò in ogni sede perchè finalmente la Campania abbia ciò che le spetta, questa sarà per me la madre di tutte le battaglie. Ho le mani libere e il coraggio necessario e chiederò al governo nazionale di mettere fine una volta per tutte a queste odiose diseguaglianze: senza il Sud e senza la Campania l'Italia non riparte". (Ren)