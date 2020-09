Dema: Fiom, aumenta tensione sociale, urgente convocazione al Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcuni delegati della Dema di Somma Vesuviana sono da ieri sul tetto dello stabilimento per protestare contro l'inaffidabilità del management aziendale, che a fronte di un accordo sulla rotazione della cassa integrazione, ha disdetto quanto concordato mettendo i lavoratori in cigo a zero ore". Lo ha dichiarato in una nota Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil Napoli. "La vertenza del gruppo Dema - ha proseguito Rappa - azienda del settore aeronautico, riguarda gli stabilimenti di Somma Vesuviana, Benevento e Brindisi. Il management, piuttosto che occuparsi di rimettere in sesto un'azienda in crisi, continua a provocare i lavoratori. E' in corso il presidio sotto la sede del Consiglio regionale Campania. Riteniamo che sia necessario un incontro immediato al Mise per provare a portare tutti i soggetti all'assunzione delle proprie responsabilità, a partire dall'azienda. Fino a quando non ci sarà la convocazione del tavolo, manterremo il presidio davanti allo stabilimento. La convocazione si fa sempre più urgente sia per salvaguardare la salute dei lavoratori sul tetto dello stabilimento, sia per evitare che aumenti la tensione sociale con il rischio che la vertenza diventi questione di ordine pubblico", ha concluso il segretario generale Fiom-Cgil Napoli.(Ren)