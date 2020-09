Campania: Russo (Confcommercio), per rilancio sostenere crescita del sistema locale delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un programma di interventi strutturali, che ponga realmente le basi per la rinascita dell'economia campana dopo l'emergenza Covid, non può prescindere dalla reale struttura del sistema delle imprese, nel quale il Terziario di mercato vale il 70 per cento del Pil complessivo regionale, con oltre 320.000 imprese, e l'85 per cento dell'occupazione nel settore privato. (Banca d'Italia – Rapporto 2020 sull'economia della Campania)". Lo ha dichiarato il direttore generale di Confcommercio Campania, Pasquale Russo, in apertura del primo incontro con i candidati presidenti della Regione Campania. "Da questi pochi dati - ha spiegato il direttore - è evidente che la ripresa non può basarsi solo sul settore manifatturiero, né ci si può illudere che basti da sola la crescita dell'export: già nel 2019 si è verificato un ulteriore indebolimento dell'economia nonostante un incremento delle esportazioni più elevato della media nazionale, come attestato dal rapporto 2019 della Banca d'Italia sulla Campania. Una economia solida deve innanzitutto basarsi su un forte mercato interno: bisogna dunque sostenere maggiormente la crescita del sistema locale delle imprese, basato sulle Pmi del Terziario e dell'Artigianato, sviluppare ulteriormente il Turismo, investire sulle infrastrutture della Logistica e dei Trasporti, efficientare i servizi per i cittadini e le imprese". Valeria Ciarambino, candidata 5 stelle ha lanciato la proposta di "un forum permanente delle imprese per puntare a una innovazione dell'economia campana puntando in particolare sull'internazionalizzazione attraverso il rilascio della portualità e della logistica e del turismo per il quale fino ad ora non si è fatto nulla anzi", ha sottolineato la candidata di fronte a una ampia platea di imprenditori di tutti i settori come Luigi Muto, Massimo Di Porzio, Massimo Petrone, Carla Della Corte, Roberta Bacarelli, Giuseppe Gagliardi, Roberto de Laurentiis, e numerosi altri. "A tutti - ha proseguito Russo - proponiamo una sintesi delle priorità espresse dai vari settori rappresentati da Confcommercio Campania; riteniamo che esse rappresentino temi chiave per il rilancio complessivo dell'economia della Campania". (Ren)