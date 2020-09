Sardegna: sindaco di Cagliari contro Contship, "non mi è piaciuto loro comportamento, porto canale strategico per città" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi è piaciuto per niente il comportamento della Contship - ha aggiunto Truzzu - 'la solida reputazione e le idee visionarie' sbandierate sono uno specchietto per le allodole e il loro comportamento assolutamente censurabile. Insieme a tutti i soggetti lavoriamo per trovare una soluzione di rilancio e di salvaguardia dei posti di lavoro - ha concluso il sindaco -. La vita concreta delle 200 famiglie interessate va tutelata con uno sforzo senza precedenti". (Rsc)