Campania: famiglie sotto sgombero, presidio in Regione

- Una cinquantina di persone, famiglie e precari "sotto sgombero in piena pandemia per un provvedimento richiesto dalla dirigenza dell'Asl Napoli 1" sono in questo momento in presidio sotto la regione Campania in via Santa Lucia. Le famiglie chiedono l'intermediazione della giunta regionale della Campania su questa vicenda. Ricordando che "il decreto rilancio avrebbe bloccato gli sfratti a tutto dicembre 2020 e le ragioni di emergenza sociale e sanitaria sono le stesse per gli sgomberi". "Da un anno dalla nuova legge regionale sull'Erp - hanno aggiunto i manifestanti - non c'è ancora il bando e la graduatoria per le case popolari". Infine, "la struttura oggi a rischio sgombero era rimasta vuota e inutilizzata per 14 anni mentre le famiglie ci vivono da oltre sei anni e oggi il palazzo non potrebbe avere nessun altro utilizzo perché non è mai stata portata a termine la ristrutturazione. Nella struttura vivono nove famiglie e in tutto oltre 40 persone, fra cui persone con invalidità grave, minori, donne separate e vittime in un recente passaggio di violenza di genere". (Ren)