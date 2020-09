Regionali: Lippiello, con il "Patto per le donne della Campania" cambiamo la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche settimane dalle elezioni regionali, gli Stati generali delle donne della Campania, su proposta della coordinatrice Regionale, Maria Lippiello, presentano ai candidati e alle candidate al Consiglio regionale un "Patto per le donne della Campania" attraverso cui impegnarsi, se eletti/e, "per progettare, sostenere e promuovere misure concrete per le pari opportunità e contro le violenze di genere". "Il Patto per le donne della Campania – ha spiegato Maria Lippiello – è un modello nuovo di partecipazione dal basso, di condivisione e coinvolgimento diretto della comunità delle donne nella costruzione di un piano strategico per la Campania costantemente attento alla salvaguardia e alla tutela delle pari opportunità. E' la chiave di volta di un percorso e di un lungo cammino che mira non soltanto a delineare obiettivi precisi, ma ad incanalare in quella direzione risorse umane, portatrici di esperienze, di professionalità e di idee concrete, ed economiche. Non un libro dei sogni, non semplici buone intenzioni ma un impegno di responsabilità di tante e tanti per un percorso riconosciuto come possibile, al quale ritenersi impegnate/i, ciascuno/a per la propria parte. Il Patto per le donne della Campania è l'occasione per la costruzione di nuove relazioni e nuovi legami tra chi amministra e chi vive i territori, non è una definizione astratta né una delega in bianco! Rappresenta un nuovo modo di operare, attraverso un percorso unitario di intervento sui territori finalizzando la propria azione a creare nuova occupazione femminile, ad investire in formazione e in politiche a sostegno delle donne e per le donne". "L'iniziativa – ha aggiunto Lippiello – che si pone in linea con un più ampio progetto del coordinamento nazionale degli Sgd coordinato da Isa Maggi, ha l'obiettivo di promuovere a livello regionale un dialogo ed un lavoro di cooperazione e condivisione che siano capaci di ideare, sostenere e condividere azioni concrete di promozione delle pari opportunità, basate sull'eguaglianza e la valorizzazione delle differenze per una società più equa, priva di stereotipi di genere e realmente paritaria". Per leggere e sottoscrivere (statigeneralidonnecampania@gmail.com) il patto collegarsi al sito: www.statigeneralidelledonne.com/(Ren)