Regionali: domani Picarone inaugura comitato elettorale Salerno

- Il consigliere regionale della Campania Franco Picarone, candidato nella lista del Partito democratico al Consiglio regionale, dopo aver inaugurato i comitati elettorali di Baronissi, Giffoni Valle Piana, Battipaglia ed Eboli presenzierà alle aperture dei comitati elettorali di Salerno, Scafati, Nocera Inferiore e Angri. Nel rispetto delle norme anti-contagio in vigore, le inaugurazioni avverranno secondo il seguente ordine: oggi alle ore 20, Salerno, Via R. Conforti 21; domani ore 19.45, Scafati, via Montegrappa 31; domenica 6 settembre ore 20, Nocera Inferiore, via Astuti 42/44; giovedì 10 settembre ore 19, Angri, via Giudici 40. (Ren)