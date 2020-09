Regionali: domani Caldoro ad Avellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Caldoro, candidato governatore per le liste di centrodestra alle elezioni regionali in Campania, sarà presente ad Avellino alla presentazione della lista Caldoro Presidente-Nuovo Psi/Udc. L'appuntamento è per domani, venerdì 4 settembre, alle 12 presso l'Hotel De La Ville. Caldoro presenterà i candidati Carmine De Angelis, Maria Vivolo, detta Marilena, Ugo Maggio, Maria Maddalena Di Ianni. Il Tour della Lista Caldoro presidente continuerà a Chiusano alle ore 14 presso il Resort Cantina Riccio, poi a Bagnoli Irpino nel pomeriggio e ad Ariano. (Ren)