Abruzzo: presentato progetto nascita Digital valley-Polo digitale abruzzese e della Start cup-Business plan (3)

- Per essere competitivi, ha sottolineato Pingue, "abbiamo capito che è necessario fare massa critica, concentrare in un unico luogo fisico-aziendale tutte le start up. Per questo abbiamo voluto sostenere la realizzazione di un Polihub anche a Pescara perché siamo convinti che l'innovazione possa nascere solo da un gioco di squadra. La Start cup è l'opportunità per gli imprenditori e per la Regione di incrociare i migliori talenti digitali che, a loro volta, hanno la possibilità di partecipare alla Start cup nazionale promossa dal ministero per lo Sviluppo economico e da quello per l'Innovazione tecnologica. Le candidature per la Start cup - ha affermato ancora Pingue - potranno essere presentate dal prossimo 15 settembre al 20 ottobre, e chiediamo ai giovani di presentare progetti imprenditoriali ad alto potenziale di business. Dal 20 ottobre una commissione terza selezionerà i finalisti che saranno 12 e saranno sostenuti in un processo di accordo imprenditoriale per il primo test di mercato, poi le stesse idee andranno alla finale regionale di Start cup Abruzzo per metà novembre e i progetti vincitori avranno l'opportunità di approdare alla finale nazionale che si svolgerà tra il 26 e 27 novembre a Bologna. Il monte premi ammonta a circa 70 mila euro per dare avvio alle nuove imprese". (Gru)